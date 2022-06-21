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Эксперт оценил предложение Минфина о трех новых льготах по взиманию НДФЛ

Эксперт по налогам Асабин указал на социальную направленность новых льгот по НДФЛ, предложенных Минфином
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В трех новых льготах по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), предложенных Минфином России, просматривается социальная направленность, однако круг лиц, которые смогут ими воспользоваться, будет достаточно ограниченным. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал «Известиям» руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитала» Константин Асабин.

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«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» — центральный документ, раскрывающий, в том числе, планы реформирования налогового законодательства на ближайшие годы, указал он. Как отметил эксперт, то, что включается в этот проект, воплощается в соответствующие законодательные инициативы, однако не без исключений.

«При том, что в предложенных льготах просматривается социальная направленность, круг лиц, которые смогут ими воспользоваться, будет достаточно ограниченным. Это, в частности, получатели значительных компенсаций при увольнении или пользователи платных медицинских услуг. Однако сам объем вычета по услугам, которые не считаются дорогостоящими, остается на уровне 2009 года и по-прежнему полагается только тем, кто получает официальный доход», — подчеркнул Асабин.

Руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитала» напомнил, что ранее в этом году озвучивалась законодательная инициатива индексации вычета, которая могла бы иметь гораздо более материальный эффект.

По словам эксперта, интересной представляется идея нового правомочия регионов по снижению минимального срока владения унаследованной, подаренной или приватизированной недвижимостью.

«Ныне установленный срок (3 года) позволяет продать недвижимость без налогов, в противном случае продавцу необходимо подтверждать расходы дарителя или наследодателя, что часто бывает очень проблематично, а в случае с приватизированной квартирой — невозможно», — заключил он.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на проект бюджета Минфина на 2023–2026 годы писал, что ведомство предложило дополнить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) тремя новыми льготами, которые позволят «повысить объективность и социальную справедливость». Первой поправкой станет освобождение от налога выплаты выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства и других компенсационных выплат при увольнении.

Второй — распространение права на социальный вычет на оплату медпомощи детям, которые признаны судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

Третьей льготой станет уменьшение минимального срока владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которую подарили, приватизировали или унаследовали. Сейчас в законе прописаны три года для жилья, подаренного близкими родственниками, и пять — в остальных случаях дарения.

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