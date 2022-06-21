Стартовал фестиваль «Дикая мята»

24–26 июня пройдет свыше 70 концертов: Дельфин, «АИГЕЛ», «Дайте танк (!)», Pyrokinesis, IOWA, Jane Air и многие другие. Крупнейший независимый фестиваль «Дикая мята» стартовал в Тульской области! В первые дни через «Дикую мяту» проходило более 20 тыс. зрителей в день. На пяти сценах состоялось больше 100 концертов.

И это только начало! Впервые в российской фестивальной истории «Дикая мята» — это 10 концертных дней. В будни помимо концертов зрителей ждут концерты, лекции, кинопоказы и многое другое. Пик работы фестиваля придется на финальные три дня события. 24, 25 и 26 июня зрители увидят концерты Дельфина, «АИГЕЛ», «Дайте танк (!)», «Космонавтов нет», Pyrokinesis, Cheese People, RSAC, Антохи МС и еще более 70 музыкантов на четырех сценах. Нас ждет «Дикая мята» на максималках: еще больше драйва, еще больше инди, альтернативы, хип-хопа, рока, электроники, и не только.

ВНИМАНИЕ! Зрители, купившие билеты на второй уикенд, могут заехать на фестивальную площадку в любой день начиная с 20 июня.

«Все сложилось! После перерыва мы наконец встретились с нашими зрителями, и это было потрясающе! — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. — Конечно, два года пандемии дали о себе знать — работа на входной группе была невероятно сложной: часть билетных операторов оказалась не готова к возвращению фестивальной жизни, и билетные базы 2019–2021 годы не проходили штатное сканирование, что серьезно затруднило работу входной группы. Но, к счастью, это оказалось единственной ложкой дегтя! Честно сказать, я уже отвык видеть одновременно столько светлых, открытых, улыбчивых лиц. Невероятно красивые сцены, прекрасные артисты, кино, театры, вкусная еда. Короче, старт удался! Сейчас работает кемпинг, приезжают зрители, которые уже купили билеты на второй уикенд».

Организаторы гарантируют что въезд будет во много раз быстрее, так как билеты на финальные три дня «Дикой мяты» приобретались в 2021–2022 годы, а это значит, что не придется перевыпускать билеты прямо на входной группе!