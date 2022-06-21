Die Welt узнала о планах ФРГ повысить уровень угрозы из-за ситуации с газом

Правительство Германии готовится в ближайшие несколько дней повысить уровень угрозы в связи с ситуацией с поставками газа до второго из трех возможных. Об этом 21 июня сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники в энергетической отрасли.

По данным газеты, государственный секретарь министерства экономики и защиты климата Патрик Грайхен уведомил компании о готовящемся повышении уровня готовности в течение 5–10 дней. Вторая степень предполагает, что правительство наделяется правом давать рекомендации о сокращении потребления газа. Применение такой меры вызовет рост цен на внутреннем рынке.

16 июня стало известно, что объем поставок российского газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощности газопровода. Снижение подачи связано с тем, что 14 и 15 июня «Газпром» остановил сначала два, а затем еще один газоперекачивающие агрегаты, обслуживающие «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа снизились.

17 июня Bloomberg сообщило, что в Европе стали использовать газ из резервных хранилищ, в которых содержится топливо на зиму. По данным агентства, прекращение подачи газа по «Северному потоку» приведет к исчерпанию запасов уже к январю.

Ситуация с газом вызывает серьезную обеспокоенность в Германии. Об этом 19 июня заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. На следующий день он призвал жителей страны экономить топливо и допустил возвращение к использованию угольных электростанций.

21 июня председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что возместить упущенные поставки газа можно снижением температуры отопления на два градуса. Ее слова вызвали критику в Германии.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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