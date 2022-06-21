Несколько незаконных свалок ликвидировали в Рязанской области

В Рязанской области ликвидировали несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, расположенные в Шиловском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае этого года сотрудники ведомства в ходе проверки обнаружили незаконные свалки ТКО. Главам поселений было вынесено 10 представлений, также прокуратура возбудила 10 административных дел о нарушении санитарных и гигиенических нормативов.

Как уточняет РИА «7 новостей», на сегодняшний день свалки ликвидированы. Виновные привлечены к ответственности.

Ранее в июне сообщалось, что с начала 2022 года в Ленинградской области ликвидировали 105 нелегальных свалок. Общий объем мусора составил 8844 куб. м.