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Посол России оценил текущее состояние отношений Москвы и Лондона

Посол России Келин оценил состояние отношений Москвы и Лондона фразой «дальше только разрыв»
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Фото: ТАСС/Юрий Михайленко
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Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал во вторник, 21 июня, состояние российско-британских отношений.

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«Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — сказал Келин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в этот день глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины, передает RT.

По ее словам, сегодня Лондон не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.

Накануне Келину и другим российским дипломатам запретили посещать здание парламента до особого уведомления, сообщается на сайте aif.ru. Этот запрет начал действовать неофициально еще в феврале — после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. На сегодняшний день этот запрет подтвержден уже в письменной форме.

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