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В Совбезе указали на важность парировать давление Запада в IT-сфере

Медведев заявил, что России необходимо парировать сильнейшее давление Запада в сфере IT
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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России необходимо парировать сильнейшее давление Запада в сфере критической и информационной инфраструктуры. Об этом 21 июня заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства.

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Он также отметил, что Запад занимается «обработкой» российских айтишников, чтобы переманить их к себе.

«Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу», — заявил он.

Днем ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что за успешными российскими айтишниками за границей идет «охота».

3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов.

11 мая президент РФ Владимир Путин указал на важность сохранения технологического суверенитета России.

14 апреля он создал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее и возглавил Медведев.

Правительство также заявляло о большой поддержке и востребованности IT-специалистов в России. Так, 2 марта Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое. Кроме того, планируется освободить все российские IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.

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