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Небензя уличил Запад в подстрекательстве к русофобии на Украине

Небензя: Россия видит подстрекательство Запада к русофобии на Украине
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Фото: Global Look Press/Europa NewsWire/Luiz Rampelotto
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Россия видит со стороны Запада подстрекательство к русофобии на Украине. Об этом 21 июня заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

«Артиллерия всегда гоняется за дальностью»
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По его словам, Запад вывел Киев из переговорного процесса с Россией.

«Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», — подчеркнул он.

Остановить агонию киевского режима у Запада не получится, добавил высокопоставленный дипломат.

«Как бы вы ни старались, агонию преступного русофобского киевского режима вам удастся лишь затянуть, но не остановить», — подчеркнул представитель России.

15 июня он заявил, что целью Киева является нанесение как можно большего ущерба гражданским лицам в Донбассе. Ответственность за гибель гражданских лиц дипломат в равной степени возложил на западные страны, поставляющие оружие Киеву. При этом обстрелы Донецка не принесут Киеву никакого военного преимущества, заключил он.

9 июня он отметил, что Россия считает явной эскалацией отправку западными странами Киеву тяжелых вооружений. По его словам, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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