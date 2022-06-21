Эксперт назвал способ компенсировать блокированный Литвой транзит в Калининград

РФ может заместить грузовой автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России, который запретила Литва, другими путями, в первую очередь водным транспортом. Об этом заявил «Известиям» кандидат наук экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук во вторник, 21 июня.

Однако российский флот необходимо оснастить дополнительными кораблями, что займет определенное время, указал эксперт.

Ранее в этот же день в пресс-службе правительства Калининградской области рассказали, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит. При этом с 18 июня вступил в силу запрет на железнодорожный транзит грузов. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Вильнюс следует санкциям альянса.

Еще одним вариантом, по словам Мазурчука, может быть изменение отправителя и перезагрузка санкционных вещей в автомобили Евросоюза. Он отметил, что так делают с реализацией российской нефти, когда отечественные танкеры переливают сырье в иностранные и обходят тем самым запреты.

Однако в таком случае произойдет значительное замещение большей части импортируемой в Калиниградскую область продукции, но полной блокады ждать не стоит, полагает экономист. Этого не допустят другие страны – члены ЕС, так как в этом случае Россия может применить военные силы для де-блокады региона, что означает прямую конфронтацию НАТО и Москвы, которую стран Евросоюза активно избегают даже на Украине, поясняет он.

Мазурчук добавил, что любая страна, осуществляющая транзит грузов через свою территорию, получает доход от таможенных пошлин, пользование автомагистралями и прочие коммерческие выгоды. Отказ Литвы от транзита — очередной выстрел в сторону России через «свою ногу», так как гарантирует взаимные потери доходов, констатировал он.

По его словам, все коммерческие потери Вильнюс надеется возместить за счет общеевропейского бюджета, как это делает с железнодорожным транзитом россиян. Он рассказал, что ежегодно Литва получает финансирование от ЕС и с 2021 до 2027 годов выделенный бюджет составил более €139 млн.

«Последняя поездка лидеров Германии, Франции и Румынии в Киев говорит о намерениях ЕС давить на Украину в вопросе скорейшего решения конфликта с Россией любыми путями, так как ежедневные суммарные убытки от санкционных ограничений еще в мае дошли до отметки в €800 млн. Но на политических ограничениях экономика даже развитых стран Европейского Союза не будет функционировать, поэтому Литва может не получить дополнительных финансов на «самостоятельные» санкции», — предположил кандидат наук.

Накануне Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. В него вошли в том числе продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа, чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия. Ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.

В Совете Федерации назвали решение Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область очередной попыткой обострить отношения между Россией и Евросоюзом. Совбез РФ пообещал в ближайшее время ответить на ограничения Литвы. Там добавили, что ответ негативно повлияет на литовцев.

Кроме того, Россия выразила решительный протест послу Евросоюза Маркусу Эдереру и потребовала немедленно возобновить транзит в Калининградскую область.