Алиханов оценил ущерб для экономик стран Балтии от ответа Москвы

Ущерб государствам Прибалтики от потенциальных ответных мер Москвы на запрет Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область может быть очень серьезным. Об этом 21 июня в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, могут быть разрушены отрасли экономики. Калининградские власти уже ведут подготовку мер реагирования на ограничение Литвой транзита, подчеркнул он.

«Предложения относительно возможных ответных мер нами уже формируются, мы федеральным нашим коллегам обязательно их направим, на этой неделе договорились это сделать», — добавил глава региона.

Ранее во вторник Алиханов рассказал, что власти региона исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей. Это не стало сюрпризом, но Калининград продолжает работать, отметил губернатор.

Также он обратил внимание, что энергетическая безопасность Калининградской области полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова вне зависимости от поставок газа или электричества из других стран.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Предварительно сообщалось, что под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России.

Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и РФ.

20 июня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.