Американист объяснил слова Трампа о рецессии в США

Все заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, в том числе и о рецессии американской экономики в настоящее время стоит воспринимать через призму ноябрьских выборов в Конгресс в 2022 году, а затем и президентских в 2024 году. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

«Трамп сейчас наводит страхи на всю Америку», — указал он.

По словам эксперта, экономика Соединенных Штатов в настоящее время на достаточно уверенном подъеме. Единственная проблема, которая есть в этой сфере — высокая инфляция, которую администрация действующего президента США Джо Байдена пока не может погасить.

«То, что говорит Трамп про рецессию, — это жонглирование накануне выборов, ему надо показать провальный характер деятельности нынешней демократической администрации. Он будет это говорить и дальше», — заключил Гарбузов.

Накануне Трамп в эфире телеканала Newsmax TV заявил о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии рецессии. Кроме того, бывший американский лидер отметил, что цены на топливо в стране будут расти и дальше.

10 июня Байден сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. При этом он заверил, что США могут справиться с инфляцией «с позиции силы лучше, чем любая другая страна в мире».

В тот же день стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за рекордные цены на бензин в США якобы лежит на России и ее президенте.

12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.