Экономист оценил проект по введению отрицательных ставок для части валютных счетов

В случае принятия законопроекта Минэкономразвития, разрешающего банкам применять отрицательные ставки к валютным депозитам юридических лиц, это бонус менеджменту банков, которые смогут разгрузить балансы от валютных обязательств. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко во вторник, 21 июня.

«С каждым днем операции в валюте становятся все более сложными с точки зрения операционного риска, если хранить ее на зарубежных корреспондентских счетах», — отметил экономист.

Однако банковские клиенты, конечно, понесут дополнительные расходы, констатировал Домащенко.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на представителя Банка России, который участвовал в обсуждении поправок, писал, что Минэкономразвития подготовило законопроект, разрешающий банкам применять отрицательные ставки к валютным депозитам юрлиц. При этом сумма вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по депозиту. Отмечалось, что были рассмотрены изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности». В случае принятия они должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Изменения направлены на постепенную девалютизацию российской экономики.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин назвал данную меру вынужденной, полезной в долгосрочной перспективе, поскольку она направлена на предупреждение возможных проблем в банковской сфере, которые приведут к финансовым проблемам в бизнесе и экономике в целом.

«Действие механизма следующее. Российские банки держат свои долларовые счета преимущественно в американских банках, счета в евро — в европейских банках. Вводимая мера дает, по сути, российским банкам в руки инструмент уменьшения валютных депозитов и таким образом снижения рисков от дальнейших санкций. Как только банк попадает в санкционный список, все деньги на его валютных счетах замораживаются. А так как банк не может не вернуть деньги вкладчикам, получается, что он несет убытки. В этой ситуации механизм отрицательных ставок, по сути, спасает банковскую систему от расшатывания и упадка. Комиссии банков станут выше, чем ставки по депозитам, что в итоге приведет к полному закрытию валютных счетов», — рассказал юрист.

С учетом дальнейшего ослабления курса и перспективы тотальной заморозки валютных счетов лучшим решением для юрлиц-держателей валютных вкладов будет перевод своих активов в рубли, считает Паюшин. В любом случае это шанс вернуть хоть что-то, получив на руки живые деньги и продолжить работать как бизнес, заключил он.

Ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что в принципе в России такой прецедент уже был: некоторые крупные банки ранее вводили комиссию для юридических лиц за хранение на депозите средств в иностранной валюте, то есть ставки по депозитам для них оказывались отрицательными.

Однако это оказалось невыгодно предприятиям, у которых либо большая доля выручки, либо большая доля затрат в иностранной валюте, то есть экспортерам и импортерам, подчеркнула она. Но в условиях, когда крупнейшие российские банки подпали под санкции, проблема стала снова актуальной, указала она.

«Теперь импортерам будет просто необходимо держать запас валюты на случай новых ограничений, и введение комиссии для клиентов банков сегодня очень некстати. Эти комиссии будут негативно влиять на операционную и, возможно, на чистую прибыль предприятий. Особенно трудно придется тем предприятиям, которые ранее занимали за рубежом в иностранной валюте», — полагает аналитик.

9 июня в Райффайзенбанке и «Тинькофф» сообщили о введении отрицательных процентных ставок на валютных счетах. Комиссию за хранение долларов и евро собираются устанавливать и в Росбанке, ее размер может составить 0,5% в месяц от суммы превышения лимита.

14 июня Центробанк назвал недопустимым введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без их согласия.