В Москве нашли единственный работающий McDonald’s

На Ленинградском вокзале в Москве обнаружен единственный работающий McDonald’s, который не прекращал работу после решения американской компании приостановить деятельность, а затем уйти из РФ. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает сайт kp.ru.

Как выяснила газета, данная точка работает по франшизе, контракт завершится в 2023 году. А из-за серий решений с приостановкой, и затем закрытием, ресторан быстрого питания был вынужден заказать рекламу на уличном баннере с надписью: «Мы открыты».

Вывески с логотипом McDonald’s при входе в ресторан завесили отрезами ткани. Однако в меню на электронных табло все еще видны логотипы сети.

Отмечается, что среди блюд нет привычного картофеля фри, мороженого «Макфлури» и пирожков. Вместо привычных названий бургеров значатся другие наименования. Из десертов: только детское яблочное пюре. Газировку на розлив не заказать, только Coca-cola, Fanta, Sprite в бутылках 0,5.

12 июня стало известно, что бывший McDonald's в России теперь будет называться «Вкусно — и точка». По мнению гендиректора компании в РФ Олега Пароева, название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса». Также он отметил, что компания сохранила систему отношений с поставщиками и потребители не заметят разницу меню и вкусов.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне санкций из-за спецоперации по защите Донбасса. Временно были закрыты 850 ресторанов с сохранением зарплаты сотрудников. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».