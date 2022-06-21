Леонид Ярмольник опроверг данные о своем отъезде из России

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию об отъезде из России.

«А я работаю здесь каждый день, в Москве», — заявил артист Пятому каналу.

Он указал, что продолжает работать на территории России, в том числе и в театре «Современник» над спектаклем «203-205», который зрители смогут увидеть уже 30 июня.

Актер в марте уже комментировал слухи о том, что якобы переехал в Юрмалу (Латвия). Ярмольник назвал сообщения о своем переезде дезинформацией. Тогда он отметил, что навещал там внуков и намерен вернутся обратно на родину.

7 июня певец Николай Басков призвал российские власти решить вопрос с возвращением уехавших из страны известных артистов. Исполнитель осудил резкие высказывания некоторых знаменитостей в адрес России, заявив, что «хаять страну — неэтично».

За последние месяцы из России уехали актриса Рената Литвинова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой, актриса Чулпан Хаматова и некоторые другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают российскую спецоперацию по защите мирного населения Донбасса и выступают перед пострадавшими военнослужащими.

Так, 11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.