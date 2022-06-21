Путин поздравил Собянина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил во вторник, 21 июня, мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения в ходе заседания президиума Госсовета, на котором рассматривалась стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года.

«Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. Вы проводите свой день рождения, как мы видим, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, вашим близким желаю, всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения», — цитирует главу государства агентство городских новостей «Москва».

Собянин родился 21 июня 1958 года. Он занимает пост мэра города с 21 октября 2010 года.

Ранее в этот день градоначальник принял участие в открытии первой очереди развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе, пишет «Москва 24».