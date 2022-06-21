Бывший куратор автопрома в Минпромторге перешел на работу в «Трансмашхолдинг»

Бывший замглавы Минпромторга Александр Морозов, курировавший ранее в министерстве вопросы автомобильной промышленности, занял пост заместителя гендиректора «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Об этом «Известиям» сообщили во вторник, 21 июня, в пресс-службе ТМХ.

Морозов ушел с поста в Минпромторге 16 мая «в связи с переходом на другую работу». Его должность занял бывший министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Александр Морозов пришел на работу в Минпромторг в 2013 году — сначала в должности директора департамента транспортного и специального машиностроения, с 2015 года — стал заместителем министра. До этого он работал, в частиности, в компаниях «Северсталь-Инвест», «Евросибэнерго», в фонде инфраструктурных программ «Роснано».

«Трансмашхолдинг» — крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта.