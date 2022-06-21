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Сын Медведева вступил в «Единую Россию»

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, 21 июня вступил в «Единую Россию». Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак вручил ему партийный билет.

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«Партийный билет Илье Медведеву секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии. Он отметил, что Единая Россия постоянно обновляется и в ее ряды вступает все больше молодых, неравнодушных людей, которым небезразлично, как будет развиваться страна», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Туркач выразил надежду, что решение Медведева станет примером для молодежи и подтолкнет их к решению вступить в «Единую Россию».

«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны. Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса», — заявил Медведев.

Илья Медведев родился в 1995 году. В 2012 году поступил в МГИМО на направление подготовки «Международное право». В 2016 году сообщалось, что Медведев решил поступать в магистратуру в России, так как планирует работать на родине.

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