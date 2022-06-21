Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки

За несколько дней до попытки украинских войск завладеть островом Змеиный коммерческие спутники США фотографировали его. Об этом сообщили во вторник, 21 июня, корреспонденты «РИА Новости».

По информации агентства, спутник Worldview-3 снимал Змеиный 14 июня, а Worldview-1 — 17 июня.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что ВСУ попытались захватить остров Змеиный.

В ведомстве отметили, что в воздушном налете ВСУ задействовали свыше 15 ударных и разведывательных беспилотников, наведение которых осуществлялось двумя дронами Bayraktar TB2.

Помимо этого российские Вооруженные силы (ВС РФ) зафиксировали в воздухе в районе Змеиного на большой высоте стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk.

Представитель Минобороны РФ отметил, что все выпущенные по острову украинские средства поражения были уничтожены российскими зенитными комплексами «Панцирь» и «Тор».

Провалив попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря, нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Район буровых платформ в Черном море также был снят американскими спутниками за неделю до удара.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области Украины, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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