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Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки

Американские спутники Worldview снимали остров Змеиный накануне атаки украинских войск
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Фото: commons.wikimedia.org/Mykola Rozhenko
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За несколько дней до попытки украинских войск завладеть островом Змеиный коммерческие спутники США фотографировали его. Об этом сообщили во вторник, 21 июня, корреспонденты «РИА Новости».

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По информации агентства, спутник Worldview-3 снимал Змеиный 14 июня, а Worldview-1 — 17 июня.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что ВСУ попытались захватить остров Змеиный.

В ведомстве отметили, что в воздушном налете ВСУ задействовали свыше 15 ударных и разведывательных беспилотников, наведение которых осуществлялось двумя дронами Bayraktar TB2.

Помимо этого российские Вооруженные силы (ВС РФ) зафиксировали в воздухе в районе Змеиного на большой высоте стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk.

Представитель Минобороны РФ отметил, что все выпущенные по острову украинские средства поражения были уничтожены российскими зенитными комплексами «Панцирь» и «Тор».

Провалив попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря, нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Район буровых платформ в Черном море также был снят американскими спутниками за неделю до удара.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области Украины, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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