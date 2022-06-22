Война была рядом

День памяти и скорби, 81-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, с позиции сегодняшнего дня мы переживаем и осмысливаем гораздо острее и глубже.

Невольно вспоминается известный советский фильм, снятый по одноименной повести Бориса Васильева «Завтра была война». Как все-таки велика пропасть между мирным вчера и военным завтра.

Сейчас, когда военнослужащие российской армии защищают жителей Донбасса от неонацистов, спасают стариков и детей, еще пронзительнее всё наше общество осознает трагедию военного времени.

А ведь на протяжении восьми лет война была где-то рядом. Там, на Донбассе, где взрывались снаряды, в мирные кварталы прилетали украинские ракеты, погибали маленькие дети, женщины, ни в чем неповинные мирные люди. Там, на Украине, где разрушались памятники, уничтожалось все, что было связано с русской культурой и советским прошлым. А мир предпочитал этого не замечать…

Стреляли в людей, но прицельно целились в нашу общую память. Особенно в память о событиях Великой Отечественной войне. О том рассвете 22 июня 1941 года, который озарили не лучи солнца, а всполохи артиллерийских снарядов, ураганным огнем испепелявших нашу землю. Тогда не просто местом героической обороны, а местом концентрации невероятного подвига и небывалого сопротивления врагу стала Брестская крепость.

Поэтому, подхватывая эстафету памяти, — традицию, которая зародилась еще в советские годы у стен этой крепости-героя, — Музей Победы каждый год в ночь на 22 июня дает старт Всероссийской мемориальной акции под названием «Свеча памяти».

Вот уже несколько лет подряд совместно с волонтерскими организациями возле нашего Музея вспыхивают огненные картины в память об унесенных войной жизнях.

В акции «Свеча памяти» участвуют не только российские города. Несмотря на русофобские настроения и антироссийскую пропаганду, которая раздуваются в некоторых странах, в самых разных уголках по всему миру зажигаются свечи и проходят тематические мероприятия.

Встречая этот рассвет и зажигая свечи, мы, конечно, поминаем и наших современных героев, которые, как и их предки, мужественно исполнили свой воинский долг в Донбассе. Они погибли ради мира на этой земле.

Для Музея Победы 22 июня — день особый, и я хочу напомнить, что вход в него и на открытые площадки бесплатный. В этом году мы традиционно проводим своего рода перекличку памяти — телемост между Россией и Белоруссией.

В Зале Памяти и Скорби можно возложить цветы и поставить свечку за отдавших свои жизни в боях за Родину. Гости Музея смогут больше узнать о Великой Отечественной войне в Зале исторической правды, на экспозиции «Подвиг Армии», «Лица Победы», посмотреть фильмы о войне и встретиться с их создателями.

Конечно, более масштабно и полно о событиях Великой Отечественной рассказывают наши уникальные экспозиции «Битва за Москву» и «Подвиг народа».

«Умираем, не срамя» — эту надпись, которая была вырезана штыком на стенах Брестской крепости, можно увидеть и у нас в Музее.

Самая главная и масштабная экспозиция «Подвиг народа» начинается как раз с рассказа о невероятном мужестве защитников крепости, о том первом дне Великой Отечественной войны, который лишил нашу Родину мирного неба.

Потом, после 22 июня, было еще много героических сражений, безвозвратных потерь, страшных испытаний на передовой и в тылу. Много примеров героизма, массового подвига, силы духа нашего народа.

Первый же день войны навсегда останется для нас Днем памяти и скорби. Днем, когда начался долгий, оплаченный ценой миллионов жизней, праведный путь к нашей Победе.

Автор — директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России

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