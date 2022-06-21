Американист объяснил инициативу о референдуме по выходу Техаса из США

В Техасе всегда присутствовали сепаратистские настроения, которые местные политики используют для давления на центральные власти США. Об этом во вторник, 21 июня, заявил «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Как напомнил эксперт, когда-то Техас был республикой, независимым государством, и это хранится в памяти всех, кто живет в штате.

«В этом штате довольно сильные сепаратистские настроения, и они используются местными политиками и даже руководством Техаса в качестве шантажа центральных властей. Поэтому, когда там что-то происходит — то сенаторы вносят какие-то инициативы по выходу Техаса из США, то чудесные инициативы по возвращению назад в Мексику — всерьез это воспринимать не надо. Никто на деле не ожидает, что Техас завтра выйдет из состава США», — указал американист.

По словам Гарбузова кто-то считает, что наличие мексиканского населения приведет к вхождению штата в состав Мексики, однако мексиканцы не для того переезжают в Техас, чтобы вернуться в свою же страну.

«Так что инициатива местных республиканцев — способ давления на центральные власти. Сепаратизм в Техасе был всегда, он может крепчать, может ослабевать, но это инструмент регулирования отношений федерального центра и властей штата. И иногда он дает свой результат», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Республиканская партия США в Техасе предложила провести референдум о выходе из состава Соединенных Штатов в 2023 году.

В ходе съезда политической силы 5 тыс. республиканцев отвергли результаты последних президентских выборов США, в результате которого президентом стал демократ Джо Байден. Они снова заявили о многочисленных фальсификациях, допущенных в ходе голосования в 2020 году.

В декабре 2020 года член палаты представителей Техаса от Республиканской партии Кайл Бидерманн предложил вывести штат из состава США. Как он отметил, федеральное правительство вышло из-под контроля и не представляет ценности техасцев.