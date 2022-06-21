В Совфеде рассказали об иске Крыма к Украине за нанесение ущерба

В Крыму подсчитывают сумму ущерба, который нанесли Украина и мировое сообщество полуострову, заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков во вторник, 21 июня, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Цеков заявил, что буровую платформу «Черноморнефтегаз» необходимо включить в перечень предприятий, которым Киев нанес урон, для дальнейшей подачи иска об ущербе.

По его словам, Госсовет Крыма на протяжении последних двух лет готовил иск к Украине за тот ущерб, который она нанесла при осуществлении транспортной, водной и энергетической блокады полуострова. Сумма ущерба подсчитывается.

«В перечень можно включить тот ущерб, который нанесла Украина, атаковав гражданский объект, который занимается жизнеобеспечением Крыма (речь о «Черноморнефтегазе» — Ред.), газообеспечением Крыма. Это же не военный объект, он не нес никакую угрозу Украине. Соответственно, предъявленная сумма Украине будет повышена», — подчеркнул Цеков.

Сенатор отметил, что из-за отключения электроэнергии после нанесения удара по «Черноморнефтегазу» пострадали многие отрасли — в тот момент работали реанимации и родильные дома. По его словам, в Госсовете пришли к выводу, что сумма нанесенного ущерба огромная.

«Мы рассчитываем, что на это обратят внимание. Вот они говорят об ущербе от специальной военной операции, а они нам ущерб нанесли и вне специальной операции. Сумму мы подсчитываем, нам есть, что предъявить Украине и мы выставим счета, в том числе международному сообществу, которое активно Украину поддерживает», — заключил Цеков.

Ранее в этот же день советник главы региона Олег Крючков сообщил, что в результате удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что буровые платформы, подвергшиеся атаке, будут восстановлены. Он добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых ударов повысят.

22 июля 2021 года Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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