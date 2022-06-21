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В Москве перед британским посольством поставили стул для экс-премьера Брауна

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Фото: vk.com
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В Москве активисты поставили перед посольством Великобритании стул высотой 2,5 м для бывшего британского премьер-министра Гордона Брауна.

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Стул установили напротив входа в диппредставительство. На нем висит табличка с надписью «For Gordon Brown» (Для Гордона Брауна. — Ред.), передает RT.

Ранее Браун утверждал в беседе с журналистами, что в 2006 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным его посадили на низкий стул.

Он заявил, что это якобы было сделано для того, чтобы он смотрел на российского лидера снизу вверх, передает НСН.

По словам Брауна, на встрече Путин также дал понять, что располагает разнообразной информацией о британском политике, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне сообщалось, что послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам запретили посещать здание парламента до особого уведомления. Этот запрет начал действовать неофициально еще в феврале — после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. На сегодняшний день этот запрет подтвержден уже в письменной форме.

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