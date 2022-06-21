Bloomberg спрогнозировало раскол отношений между Турцией и США

Отношения Турции с США и Евросоюзом (ЕС) будут ухудшаться в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Бобби Гош.

«США и Европа должны подготовиться к еще большему противодействию со стороны [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — говорит в статье журналист.

По его словам, этого стоит ожидать из-за того, что сейчас Турция переживает сложную экономическую ситуацию, а Эрдогану необходимо «найти виновных». Это, по мнению автора, приведет к тому, что сотрудничество между Турцией и Западом начнет ослабевать.

«Президент будет менее склонен к сотрудничеству в своих отношениях с Западом. Мы уже видим это в его отказе сдвинуться с места в отношении расширения НАТО», — отмечает Гош.

Накануне директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи заявил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем в конце июня саммите блока в Мадриде. При этом он добавил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

12 июня Эрдоган раскритиковал политику западных стран и заявил, что им нельзя доверять из-за лживости.