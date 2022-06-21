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Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ попросили российское гражданство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сдавшиеся российской военной комендатуре украинские военнослужащие-срочники Бойко и Невзглядов 21 июня обратились с просьбой не включать их в списки на обмен и выдать гражданство РФ.

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«Мы хотим остаться здесь, жить тут, получить гражданство, чтобы нас больше не коснулся весь этот бред и война. Я просто хочу жить мирно. Хотим <…> помогать России бороться с нацизмом», — цитирует их «РИА Новости».

По словам парней, повестки в армию им выдали на работе и угрожали за уклонение от призыва тремя годами тюрьмы.

Ранее в этот день один из них рассказал «Известиям», что возможности избежать призыва в армию у него не было. После того как командиры бросили бойцов, родители солдата уговорили его сдаться.

Ранее, 8 мая, украинский пленный рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

Тогда же пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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