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Курс евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс евро на Мосбирже опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов за 21 июня.

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Так, по состоянию на 17:26 (мск) курс евро терял 3,14%, опускаясь до 57 рублей. К 17:32 курс евро находился в пределах 57,05 рубля.

21 июня новый рекорд установил и доллар. Впервые с 2015 года американская валюта в ходе торгов на Мосбирже опустилась ниже 55 рублей.

15 июня руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников дал прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранения курса в коридоре 55–65 рублей.

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