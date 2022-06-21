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Вильфанд назвал регион России с самой комфортной погодой

Вильфанд назвал нынешнюю погоду в Ямало-Ненецком автономном округе самой комфортной в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 21 июня, рассказал о регионе, в котором в настоящее время наблюдается самая комфортная погода.

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«Самая комфортная погода знаете где? Ямало-Ненецкий автономный округ — Салехард, Уренгой. Там температура на десять - 14 градусов выше нормы, а абсолютные значения от 21 до 24 градуса», — заявил он «Известиям».

Так, по словам синоптика, в северных регионах солнечные лучи проходят через атмосферу гораздо более длинный путь и рассеиваются.

«Вот там можно загорать безбоязненно, там ультрафиолета немного, и поэтому загар такой хороший и долго держится, нет опасности получить ожоги», — подчеркнул Вильфанд.

При этом в столичном регионе, напротив, наблюдается опасная погода из-за повышенного ультрафиолетового излучения. Как предупредил эксперт ранее в этот день, уже начиная с пятницы, 24 июня, в Москве следует опасаться жесткого ультрафиолета: можно легко обгореть и получить большую дозу излучения. Вильфанд порекомендовал избегать нахождения под открытыми лучами солнца в период с 11 до 20 часов.

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