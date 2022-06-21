Минобороны России показало пуск ракет «Оникс» по объектам ВСУ

Министерство обороны России 21 июня показало видео пуска ракет «Оникс» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как ночью две ракеты были выпущены по позициям ВСУ из берегового ракетного комплекса «Бастион».

21 июня Минобороны сообщило об уничтожении ракетами «Оникс» ангаров с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2» на аэродроме под Одессой. Накануне Вооруженные силы РФ этими же средствами ликвидировали станцию управления беспилотниками и еще два аппарата.

Военное ведомство также показало кадры уничтожения 155-мм гаубиц М-777, принадлежащих ВСУ. В четырехминутном ролике показано, как артиллеристы-разведчики сначала установили координаты орудий американского производства, а затем высокоточными артиллерийскими был нанесен удар.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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