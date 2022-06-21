Минобороны отчиталось об ударе ракетами «Оникс» по военному аэродрому Школьный у Одессы

Вооруженные силы России уничтожили крылатыми ракетами ангары с беспилотниками Bayraktar ТВ2 в районе Одессы после украинской атаки на газодобывающие платформы в Черном море. Об этом 21 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar ТВ2», — сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам Конашенкова, на острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М777. Помимо этого российская авиация уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузлы Одесской области.

Представитель Минобороны РФ отметил, что накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались захватить остров Змеиный. Он отметил, что все выпущенные по острову украинские средства поражения были уничтожены российскими зенитными комплексами «Панцирь» и «Тор».

Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря, добавил Конашенков, имея в виду удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».