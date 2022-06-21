20 июня открылась Московская неделя моды. Всего в ближайшие дни состоится 125 показов 200 дизайнерских брендов из разных городов России, а эксперты модной индустрии проведут паблик-токи, лекции и дискуссионные сессии. Москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы. Полное расписание доступно на сайте.

В первый день состоялись показы брендов: LENA KARNAUHOVA, LOKOTO, Maria Ovsyannikova, FASHION REBELS, Slavа Zaitsev, Lubovi, Julia Dalakian, COSHÈ, IANIS CHAMALIDY, DAS.

Десять дизайнеров показали свои коллекции в парке «Зарядье», среди которых как уже известные имена, так и молодые таланты. «Площадка Московской недели моды позволяет не только обсудить перспективы развития отрасли, но и рассказать потенциальным потребителям о российских брендах, поскольку нашим производителям зачастую не хватает именно узнаваемости. Так, в рамках профессионального шоу-рума будут присутствовать более 200 байеров, которые смогут заключить контракты на действующие и будущие коллекции, что позволит бизнесу инвестировать в свои проекты», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. В ГУМе состоялся большой показ российских брендов одежды. В показе приняли участие 18 известных отечественных марок, среди которых RUBAN, Rogov, Daniil Berg, LES’, YANA, ARTEM KRIVDA, CHAPURIN, MASTERPIECE, GOOROO, NAKED SHOULDERS, SIAMM SIAMM, LOOM, DBRKV BY KATYA, DONRYAKOVA, VOLKY, ARNY PRAHT, ELLYME.

На Тверской площади проходили открытые мастер-классы по конструированию виртуальной одежды, 3D-моделированию ювелирных украшений и моделированию аксессуаров. Там же жители и гости столицы могли послушать лекцию «Новейшие макротенденции моды 2022-2023». Уже 23 июня в «Зарядье» откроется маркет при участии Lcls.ru, маркет в Северном тоннеле, а 24 июня начнет работать маркет в Торговой галерее Seasons. Маркеты будут работать до 26 июня. Вход свободный. В Музее моды в Гостином дворе уже действует закрытый B2B-шоурум дизайнерских брендов.

Сегодня, 21 июня, начинаются показы на ВДНХ. В 20:30 пройдет открытый показ CHAPURIN под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его оркестра.

С 20 по 26 июня Московская неделя моды совместно с VK Клипы проводит челлендж #МоднаяПримерка. Пользователи покажут, как они собираются на показы (POV: тебя пригласили на неделю моды). Участие смогут принять не только непосредственно гости Московской недели моды, а также все, кто хотел бы оказаться на показах и любит моду. В проекте примут участие стилисты, фэшн-блогеры, визажисты и другие креаторы: Alex in style, Никита Захаров, стилист и популярный fashion-креатор, Вэл Ли иллюстратор и NFT художник, Елена Князева, Маша Курочкина, Елена Юлкина, визажист и бьюти-блогер миллионник. https://vk.com/clips/hashtag/моднаяпримерка

Показы Московской недели моды также доступны онлайн: прямые трансляции Московской недели моды проходят на платформе «ВКонтакте» в сообществе и в разделе VK Видео.