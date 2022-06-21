«Артек» впервые с начала пандемии начал принимать детей из-за рубежа

Международный детский центр «Артек» начал принимать детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Об этом сообщается на сайте центра.

Как уточняется, «Артек» открывает седьмую смену «Культурный код «Артека», она посвящена творчеству и искусству.

«Впервые за два года «Артек» принимает ребят из других государств — Казахстана и Армении и 170 детей из Донецкой Народной Республики. Артековцами станут школьники из всех субъектов Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Смена поможет детям раскрыть таланты благодаря уникальным проектам, а также общению с ребятами из разных стран. Гостями детского центра станут олимпийские чемпионы, актеры и режиссеры.

В ноябре 2021 года в международном лагере «Артек» наградили победителей конкурса «Большая перемена», 600 из них получили денежные призы.

Представители выпускного класса, одержавшие победу, заслужили по 1 млн рублей, а более юные участники выиграли по 200 тыс. По 2 млн рублей от «Большой перемены» получили 30 школ России на развитие образовательной среды.