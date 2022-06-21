Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений россиян 1 июля

Финляндия снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщили во вторник, 21 июня, в посольстве Финляндии в Москве.

«Ограничения по приему визовых заявлений также снимаются – с 1 июля визовые центры Финляндии в России начнут прием заявлений от всех групп граждан», — говорится в сообщении.

Также в сообщении подчеркивается, что визовые заявления принимаются в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи.

При этом отмечается, что между ЕС и Россией существует действующее Соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено.

Приостановление соглашения, в частности, касается представителей официальных российских делегаций, дипломатов и бизнесменов.

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