Суд в Воронеже ужесточил наказание бывшему конкурсному управляющему по делу о подкупе

Воронежский облсуд ужесточил наказание экс-конкурсному управляющему Юрию Мохову по делу о коммерческом подкупе и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 21 июня, ИА «Абирег» сообщили в суде.

В материале уточняется, что ранее Центральный районный суд назначил Мохову штраф в размере 2 млн рублей, а также лишил его права занимать ряд должностей в госорганах и коммерческих организациях в течение двух лет. Прокуратура обжаловала это решение.

Мохов — член СРО «Стратегия». Он вел банкротства ряда компаний. По данным суда, он в августе 2018 года вел дело о банкротстве ООО «СМУ-6». Управляющему пришло предложение о покупке, но за завершение сделки Мохов потребовал 2,5 млн рублей. В сентябре при передаче денег его задержали.

Юрия Мохова признали виновным по ч. 8. ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»). Он признал свою вину.

Ранее, в июне, в Ижевске суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Индивидуальный предприниматель выступал подрядчиком при исполнении контракта по ремонту дорог, но снизил объем и качество работ. Ущерб составил 5 млн рублей.