«Радио Шансон» приглашает на серию концертов «Гуляй, Шансон!»

Новый проект «Радио Шансон» — серия тематических концертов «Гуляй, Шансон!». Радиостанция приглашает всех слушателей и ценителей самого душевного музыкального жанра в «Яровит Холл» на Якиманке, чтобы вместе с любимыми артистами отдохнуть под любимые песни.

Шансон — жанр многогранный. Он объединяет и эстрадные песни, и романсы, и бардовскую музыку, и ресторанные мелодии, и, конечно, блатные хиты. С них мы и начнется серия концертов.

На первом концерте «Гуляй, Шансон!» выступят группа «Воровайки», Владимир Ждамиров и Катерина Голицына. Хулиганские песни, жаргонные словечки, зажигательные ритмы и настоящий отрыв — будет всё, вечер, на котором придется забыть о стеснительности и серьезности, потому что мы планируем кайфовать не по-детски!

Только 1 июля и только в «Яровит Холл» на Якиманке пройдет вечеринка для всех жиганов, девочек-пай и других уважаемых людей под музыку, которую знают все, хоть некоторые и боятся самим себе в этом признаться.