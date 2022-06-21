Легковушка столкнулась с микроавтобусом в Орле

Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с автобусом «Тула-2221» в Орле. В результате аварии два человека получили травмы. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает Infoorel.ru.

Инцидент произошел 20 июня в 11:00 на улице Комсомольской. Водитель легковушки 1975 года рождения двигался со стороны улицы Авиационной, а водитель автобуса 1989 года рождения ехал со стороны Карачаевского переулка. Столкновение произошло в районе дома № 234.

В результате травмы получили пассажир Hyundai — женщина 1977 года рождения и пассажир автобуса — мужчина 1969 года рождения.

В тот же день автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в медучреждение.