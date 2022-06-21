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В Симферополе няню обвинили в убийстве семилетнего подопечного

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Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинение в отношении 62-летней местной жительницы в нанесении побоев семилетнему инвалиду. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По информации следствия, женщина присматривала за ребенком 2014 года рождения, который имел тяжелое хроническое заболевание.

«В ходе возникшей личной неприязни женщина нанесла несовершеннолетнему удары ладонью по голове и неоднократно бросала его с силой на диван с твердой поверхностью. От полученных травм ребенок скончался на месте совершения преступления», — говорится в сообщении ведомства.

В материале отмечается: няня призналась, что она несколько раз бросила ребенка на кровать, так как он много плакал.

Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело рассмотрит суд.

Житель Екатеринбурга в ночь на 18 июня в состоянии алкогольного опьянения выкинул с балкона 11-летнего сына. Ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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