В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели собаки

Уголовное дело по факту гибели собаки из-за упавшей наледи возбудили в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на адвоката Ирину Баханович.

Инцидент произошел около полугода назад. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура Адмиралтейского района направила иск с требованием к «Жилкомсервису Адмиралтейского района» возместить ущерб владельцам собаки, а также компенсировать моральный вред.

В конце мая в Благовещенске (Амурская область) возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, после того как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.