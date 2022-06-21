В Калужской области в 2022 году проведут капремонт 269 многоэтажек

В 2022 году в Калужской области будет проведен капитальный ремонт 269 многоэтажных жилых домов. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает газета «Весть» со ссылкой на фонд капремонта многоквартирных домов региона.

Стоимость работ составит более 1 млрд рублей.

В материале отмечается, что на данный момент около 11% запланированных работ завершено, еще 45% — в процессе выполнения.

Также уточняется, что всего сейчас в калужскую региональную программу включено 7785 многоквартирных домов.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Казани в 2022 году планируют капитально отремонтировать 161 многоквартирный дом. На эти цели направлено 2,4 млрд рублей.