В Тверской области мужчину обвинили в убийстве 18-летней девушки

В Тверской области Калининский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение в убийстве 18-летней девушки 23-летнему мужчине. Об этом во вторник, 21 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По информации следствия, преступник встретил погибшую в лесу на дороге в деревню Кузовино 16 июня. Злоумышленник напал на нее и стал душить, а затем оттащил девушку вглубь леса и изнасиловал. Причиной смерти стало удушье.

Подозреваемый был задержан. Молодой человек признался в содеяном. Сейчас он находится под стражей, следствие продолжается.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что прокуратура просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на 14 лет 24-летнему мужчине, которого обвиняют в покушении на убийство своего малолетнего сына в столичном районе Кузьминки.