Астраханцы получат скидку на отдых в регионе

Жители Астраханской области до 31 августа смогут воспользоваться скидками на отдых в регионе. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на областное министерство культуры и туризма.

Специальные цены будут действовать на дневное пребывание, проживание и комплексные туры. Чтобы воспользоваться программой необходимо иметь постоянную прописку.

Как сообщила министр культуры и туризма области Ольга Прокофьева, сейчас в программе участвует 11 баз. Однако список предложений планируется расширить.

«Мы собираемся привлечь как можно больше участников, чтобы астраханцы смогли наслаждаться отдыхом, не выезжая за пределы родного региона», — отметила она.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что в России, опираясь на мировой опыт, до конца года утвердят стандарты на услуги в отелях «всё включено» и «ультра всё включено». Они начнут действовать в гостиницах страны со следующего года.