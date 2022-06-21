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Центробанк понизил курс доллара на 22 июня до 54,71 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Центробанк РФ установил на вторник, 22 июня, официальный курс доллара США на уровне 54,7081 рублей. Это почти на полтора рубля ниже предыдущего показателя.

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Официальный курс евро тоже понижен на 1,3437 рубля до 57,4566.

Так, по данным торгов на Мосбирже на 16:19 (мск), курс доллара снижается до 54,3 рублей, а курс евро до 57,09.

Ранее во вторник доллар впервые с 2015 года в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 55 рублей. По данным на 10:09, курс доллара терял 1,17%, опускаясь до 54,98 рубля.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

15 июня руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников дал прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранение курса в коридоре 55–65 рублей.

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