Центробанк понизил курс доллара на 22 июня до 54,71 рублей

Центробанк РФ установил на вторник, 22 июня, официальный курс доллара США на уровне 54,7081 рублей. Это почти на полтора рубля ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро тоже понижен на 1,3437 рубля до 57,4566.

Так, по данным торгов на Мосбирже на 16:19 (мск), курс доллара снижается до 54,3 рублей, а курс евро до 57,09.

Ранее во вторник доллар впервые с 2015 года в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 55 рублей. По данным на 10:09, курс доллара терял 1,17%, опускаясь до 54,98 рубля.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

15 июня руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников дал прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранение курса в коридоре 55–65 рублей.