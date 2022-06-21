Четыре лесных пожара ликвидировали в Коми за выходные

Четыре лесных пожара удалось ликвидировать в Республике Коми за выходные. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает ИА «Комиинформ».

Огонь был обнаружен в субботу в Ижемском и Вуктыльском районах, в воскресенье — в Печорском и Усть-Куломском районах.

Авиапатруль оперативно передал информацию в лесопожарный центр.

Общая площадь пожаров составила 6,81 га. В тушении участвовали 35 сотрудников центра.

Установлено, что три пожара произошли из-за гроз, а еще один — из-за неосторожного обращения с огнем. Причиненный лесному фонду ущерб оценили как минимальный. Угрозы населенным пунктам не было.

20 июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в России выросла на 7 тыс. га за последние сутки. В стране действует 60 лесных пожаров на площади 45,7 тыс. га. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от природных пожаров.