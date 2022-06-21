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Министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом на Украину

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Фото: соцсети
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Министр юстиции США Меррик Гарланд посетил с необъявленным визитом Украину. Об этом 21 июня сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя ведомства.

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Гарланд встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Стороны обсудили «усилия по выявлению, задержанию и привлечению к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям на Украине», говорится в сообщении.

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги посетили Киев. Политики поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву самолеты и танки.

Как указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, визит президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Италии на Украину был показательной поездкой с целью морально поддержать Киев. Между тем, уточнил он, в дальнейшем Запад благополучно оставит Украину, «чтобы не ввязываться в большой конфликт с Россией».

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