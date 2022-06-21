Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя

Первое иностранное судно, турецкий «Азов Конкорд», 21 июня вышло из порта Мариуполя по коридору, организованному российскими военнослужащими.

Оно направляется в Новороссийск в сопровождении российских боевых кораблей.

«Азов Конкорд» должно было выйти 18 июня, но задержалось из-за проблем с оплатой портовых услуг.

Отмечалось, что судно выйдет из Мариуполя пустым и отправится в порт приписки. По словам командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова, 18 июня экипаж находился на борту, нужно было получить разрешение таможни и погранслужбы.

21 июня командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов заявил, что суда, выходящие по гуманитарному коридору из порта Мариуполя, будут сопровождаться боевыми кораблями Военно-морского флота (ВМФ) и пограничной службы ФСБ РФ.

В порту Мариуполя находятся пять иностранных судов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама) и «Леди Аугуста» (Ямайка).

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