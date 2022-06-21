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Reuters узнало о возможном включении золота в седьмой пакет санкций ЕС

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Страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против России. Об этом 21 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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В конце очередного саммита 23–24 июня лидеры ЕС объявят, что работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода, говорится в датированном 20 июня документе, оказавшемся в распоряжении агентства.

Отмечается, что в прошлой версии документа дальнейшая работа над санкциями не упоминалась. Впрочем, в новой версии напрямую не говорится о седьмом пакете рестрикций, как того хотел Берлин.

Агентство со ссылкой на знакомых с ходом обсуждений чиновников назвало золото одной из возможных следующих целей санкций.

Ранее, 3 июня, стало известно, что Совет стран Евросоюза в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Как отмечалось в заявлении главы Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, рестрикционные меры затрагивают не только РФ, но и Белоруссию, поддержавшую спецоперацию по защите Донбасса.

Новые ограничительные меры коснулись импорта нефти из России. Также в число санкций вошли отключение от системы SWIFT трех крупных российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка и запрет на вещание в Европе телеканалов «Россия РТР», «РТР Планета», «Россия 24», «ТВ Центр-Международный».

24 мая в США заявили, что операции с золотом ЦБ РФ подпадают под санкции. В заявлении минфина США говорилось, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку (ЦБ РФ).

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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