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МИД Китая назвал США главным мучителем всех времен

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Фото: ТASS/EPA
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Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил, что США спровоцировали войну на Ближнем Востоке, и назвал эту страну главным мучителем всех времен.

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«С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тыс. человек, в том числе 335 тыс. мирных жителей», — указал дипломат в Twitter.

Также представитель китайского дипведомства отметил, что беженцами стали десятки миллионов человек, передает «Федеральное агентство новостей».

Лицзянь опубликовал кадры с последствиями вторжения Соединенных Штатов в страны Ближнего Востока: на них окровавленные дети после бомбардировок, рыдающие родители с телами убитых малышей на руках, а также американские солдаты, пишет Life.Ru.

19 июня представитель МИД Китая Чжан Хэцин опубликовал в Twitter очередную карикатуру на тему роли США в мировых конфликтах. Героем ее стал Дядя Сэм — персонифицированный образ Америки.

На карикатуре изображен медведь на пороге дома (образ России), он смотрит на полыхающую коробку-посылку с надписью «Украинский кризис». К коробке тянется горящий фитиль, который ведет к притаившемуся за забором Дяде Сэму с канистрой в руках.

Представители МИД КНР не первый раз публикуют карикатуры на злободневные темы. 27 февраля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что на Вашингтоне лежит ответственность за происходящие события на Украине и в Донбассе. Он разместил в соцсети пост с карикатурой, на которой Вашингтон заливает бензином территорию вокруг Украины.

В апреле Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Он сопроводил текст карикатурой с рукой, выкрашенной в цвета флага США, которая направляет пистолет в голову другого человека.

Ранее, 1 июня, китайские аналитики заявили на страницах газеты Global Times, что США должны понести ответственность за распространение терроризма в пределах страны и в мировых масштабах. Проблема заключается в том, что деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности Вашингтон прикрывает понятием «свобода».

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