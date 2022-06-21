The Hill указало на приближение США к прямому столкновению с Россией

Действия США полностью противоречат заявлениям Белого дома о необходимости избежать прямого столкновения с Россией. Об этом 21 июня заявила научный сотрудник организации Defense Priorities Бонни Кристиан. Она указала, что поставки вооружений Киеву со стороны Вашингтона, наоборот, создают еще большую эскалацию между двумя странами.

«Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение», — пишет Кристиан в материале для издания The Hill.

Она отметила, что Белый дом постоянно заявляет о недопустимости прямого столкновения с Москвой. При этом параллельно анонсирует новые поставки тяжелого вооружения Украине, с помощью которых могут быть нанесены украинской стороной удары по объектам на территории РФ.

20 июня газета The New York Times сообщила, что вмешательство США в российско-украинский конфликт выходит за рамки помощи.

15 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

14 июня Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

Поставки странами Запада вооружения на Украину усилились на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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