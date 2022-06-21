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The Hill указало на приближение США к прямому столкновению с Россией

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Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
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Действия США полностью противоречат заявлениям Белого дома о необходимости избежать прямого столкновения с Россией. Об этом 21 июня заявила научный сотрудник организации Defense Priorities Бонни Кристиан. Она указала, что поставки вооружений Киеву со стороны Вашингтона, наоборот, создают еще большую эскалацию между двумя странами.

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«Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение», — пишет Кристиан в материале для издания The Hill.

Она отметила, что Белый дом постоянно заявляет о недопустимости прямого столкновения с Москвой. При этом параллельно анонсирует новые поставки тяжелого вооружения Украине, с помощью которых могут быть нанесены украинской стороной удары по объектам на территории РФ.

20 июня газета The New York Times сообщила, что вмешательство США в российско-украинский конфликт выходит за рамки помощи.

15 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

14 июня Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

Поставки странами Запада вооружения на Украину усилились на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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