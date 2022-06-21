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Ремонт дорог по нацпроекту начнут в Петрозаводске в июле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Петрозаводске в начале июля планируется начать ремонт дорог, включенных в профильный нацпроект. Об этом начальник информационно-аналитического управления горадминистрации Анники Сильченко рассказал на еженедельной планерке в мэрии.

По ее словам, на прошлой неделе множество обращений горожан в соцсетях касалось дорожного ремонта, выполняемого по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году в городе выполнили объемы, запланированные на 2021 и 2022 годы.

Летом 2022-го стартует ремонт магистралей, включенных в план на 2023 год. Начать работы подрядчик намерен в начале июля, уточняет ИА «Карелinform».

В первую очередь рабочие приведут в порядок Карельский проспект и Лыжную улицу. Отмечается, что об этих объектах жители Петрозаводска чаще всего пишут в мэрию.

3 июня сообщалось, что в Карелии отремонтировали дорогу, ведущую в аэропорт Петропавловск. Асфальтовое покрытие полностью обновлено.

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