Ремонт дорог по нацпроекту начнут в Петрозаводске в июле

В Петрозаводске в начале июля планируется начать ремонт дорог, включенных в профильный нацпроект. Об этом начальник информационно-аналитического управления горадминистрации Анники Сильченко рассказал на еженедельной планерке в мэрии.

По ее словам, на прошлой неделе множество обращений горожан в соцсетях касалось дорожного ремонта, выполняемого по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году в городе выполнили объемы, запланированные на 2021 и 2022 годы.

Летом 2022-го стартует ремонт магистралей, включенных в план на 2023 год. Начать работы подрядчик намерен в начале июля, уточняет ИА «Карелinform».

В первую очередь рабочие приведут в порядок Карельский проспект и Лыжную улицу. Отмечается, что об этих объектах жители Петрозаводска чаще всего пишут в мэрию.

3 июня сообщалось, что в Карелии отремонтировали дорогу, ведущую в аэропорт Петропавловск. Асфальтовое покрытие полностью обновлено.