Датских военнослужащих отправили в Латвию для сдерживания России, но не обеспечили их необходимым — от боеприпасов до трусов. Об этом 20 июня написало издание DR.

По информации портала, в начале мая Дания отправила в Латвию 350 солдат. Сами солдаты предупреждают, что у них недостаточный уровень боевой подготовки. Отмечается, что они пропустили важную тренировку, так как своевременно не получили боеприпасы. Командование подтвердило, что ряд учений пришлось отменить из-за нехватки арсенала.

«У нас не хватает всего — от боеприпасов до трусов, если не сказать больше. Это самый грустный период моей службы. А я за 20 лет много чего видел», — приводит DR слова солдата и представителя батальона в Латвии Денниса.

Более того, отсутствие боеприпасов вынуждает бойцов проявлять изобретательность — они берут уже расстрелянные ленты и используют их повторно для тренировки с ручными пулеметами. По словам Денниса, на это уходит несколько часов.

«Я, к сожалению, согласен с тем, что амуниции для подготовки не хватало с самого начала. Она не прибыла по назначению», — сказал полковник и глава оперативного отдела датского командования Йенс Лёнборг

Полковник объяснил возникшую проблему ошибкой в логистике, из-за которой солдатам поставили лишь часть боеприпасов.

Лёнборг также подчеркнул, что понимает жалобы солдат. При этом он не считает, что уровень их подготовки мог упасть до критического.

28 мая сообщалось, что американцы и другие иностранцы, отправившиеся для участия в боевых действиях на стороне Киева, сообщили о несоответствии между тем, чего они ожидали, и тем, что испытали. Так, некоторые наемники заявили, что вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением. Один американский морпех рассказал, как он с остальными иностранцами был прикреплен к украинской воинской части и доставлен в Киев в марте. По его словам, его отряд получил противотанковые комплексы Javelin, но без батареи для пусковой установки. Без источника питания орудие было неработоспособным.

Еще один боевик, ветеран немецкой армии, рассказал, что во время их первой миссии было предположение, что рации его и остальных участвующих в боях прослушиваются войсками РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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