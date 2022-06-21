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Две новые пожарные части возведут в Липецке

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В Липецке намерены построить две новые пожарные части. Вопрос о выделении земельных участков под объекты рассмотрели на заседании горсовета 21 июня.

Одна из пожарно-спасательных частей появится на Соколе. Изначально власти хотели отдать под строительство территорию у дома № 4 по улице Андрея Смыслова, однако областное управление строительства и архитектуры решило, что депо расположится в районе дома № 5 по улице 40 лет Октября.

Как уточняет GOROD48, утвердить проект планируется в октябре текущего года.

Вторую пожарную часть должны разместить в микрорайоне Елецкий. Но с выбором места власти пока не определились. По словам начальника регионального управления строительства Антона Болгова, выбранный мэрией участок относится к зоне делового, общественного и коммерческого назначения, поэтому построить там пожарную часть проблематично. Администрация будет искать другие варианты.

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