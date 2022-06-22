Российские путешественники отправятся на Колыму узнать о современной золотодобыче

Экспедиция «Золото открытий» — это совместный проект золотодобывающей компании «Полюс» и клуба путешественников «Градусы открытий». Участники отправятся в Магаданскую область и в Республику Саха (Якутия), чтобы узнать, как сегодня добывают золото. Исторически с добычей золота связано множество мифов, многие считают, что драгоценный металл до сих пор добывают «киркой и ситом». Однако сегодня золотодобыча — одна из самых инновационных и современных отраслей промышленности.

Экспедиция посетит Куранахское и Наталкинское месторождения, которые разрабатывает золотодобывающая компания «Полюс». Путешественники проедут около 4,5 тыс. км по дорогам Дальнего Востока. Проект «Золото открытий» стартует 17 июля из Читы, побывает в Тынде, Алдане, Якутске, финиширует спустя 23 дня в Магадане.

По итогам экспедиции команда подготовит 10 видеороликов и других материалов, рассказывающих об истории добычи, геологоразведочных экспедициях времен СССР, современных технологиях производства, а также о роли золота в жизни страны и каждого человека.

Кроме того, путешественники расскажут истории людей, связанных с добычей золота, — тех, кто приехал сюда давно, тех, кто работает сейчас, кто приезжает на вахты, кого это вдохновляет и кто видит свое будущее в этом деле.

Следить за новостями экспедиции можно в официальной группе «Градусов открытий» «ВКонтакте» или в Телеграм-канале.