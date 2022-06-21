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Неделю врачи борются за жизнь укушенного змеей ребенка в Тюмени

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В Тюмени врачи областной клинической больницы почти неделю борются за жизнь ребенка. 16 июня мальчик поступил в реанимационное отделение после укуса гадюки.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения megatyumen.ru сообщили, что маленькому пациенту сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Всего в лесах Тюменской области в этом сезоне гадюки покусали четырех человек. От укуса змеи пострадал в том числе мужчина, когда собирал грибы в районе Тобольского тракта. После ночи в реанимации его перевели в токсикологическое отделение, в его состоянии отмечена положительная динамика, сообщает «Наш город».

Ранее спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев рассказал алгоритм действий после укуса гадюки. Сначала необходимо обеспечить неподвижность конечности. При оказании первой помощи при укусе змеи не надо отсасывать яд, разрезать рану, прижигать ее или насыпать в нее кристаллы марганцовки. Необходимо промыть место укуса с мылом, обеспечить пострадавшему покой и доставить к врачу. В лечебном учреждении пациенту введут сыворотку против яда и назначат симптоматическое лечение.

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